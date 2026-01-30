Zigaretten-Konsum

Der Konsum von Zigaretten in Deutschland ist weiterhin hoch. (picture alliance / imageBROKER | Joko)

Tabakkonsum koste in Deutschland jedes Jahr über 130.000 Menschenleben, sagte der Bundesdrogenbeauftragte Streeck von der CDU der "Bild"-Zeitung. Daneben würden gut 30 Milliarden Euro an direkten Gesundheitskosten sowie weitere fast 70 Milliarden an volkswirtschaftlichen Folgekosten verursacht. Der CSU-Gesundheitspolitiker Theiss schlug eine Erhöhung der Tabaksteuer von zwei Euro pro Packung vor. Damit könne eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Medikamente von 19 auf 7 Prozent finanziert werden, wodurch auch die Kassen entlastet würden.

Für diese erwartet Bundesgesundheitsministerin Warken für das kommende Jahr eine Lücke im zweistelligen Milliardenbereich.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.