Fußball-Bundesliga

Vor 50.000 Zuschauern im ausverkauften Kölner Stadion erzielte Linton Maina (29. Minute) den einzigen Treffer. Köln hat nun 23 Punkte und ist in der Tabelle Zehnter. Wolfsburg bleibt weiter auf dem zwölften Platz (19 Punkte) und verpasste es, sich vom Tabellenkeller abzusetzen.
Kölns Trainer Kwasniok setzte nach dem 1:2 in Freiburg Shootingstar Said El Mala erneut auf die Bank. Bei den Wölfen fehlte Mohamed Amoura "aus disziplinarischen Gründen" gänzlich im Kader.
Diese Nachricht wurde am 30.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.