Der Kölner Hauptbahnhof wird gesperrt. (IMAGO / NurPhoto / IMAGO / Michael Nguyen)

Grund sind umfangreiche Bauarbeiten. Die Sperrung soll um 21 Uhr beginnen. Sie hat weitreichende Auswirkungen. Mit 1.300 Zügen und hunderttausenden Reisenden pro Tag ist der Kölner Hauptbahnhof eine zentrale Drehscheibe für den Bahnverkehr im Westen Deutschlands. Bahnsprecherin Bröker sagte dem Deutschlandfunk, der Hauptbahnhof bleibe aber per Bahn erreichbar - bis auf eine Nacht. Rund 540 Zugfahrten würden weiterhin jeden Tag stattfinden. Die S-Bahn, die seit 2021 elektronisch gesteuert sei, verkehrt auf ihren regulären Strecken über den Hauptbahnhof. Gleiches gelte auch für die Regionalexpresslinie RE 25.

Schon jetzt ist laut Bahn klar, dass wegen eines Softwarefehlers das neue elektronische Stellwerk erst später als geplant in Betrieb genommen wird. Dafür ist laut der Bahn eine weitere Sperrung im kommenden Frühjahr nötig.

Diese Nachricht wurde am 14.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.