Britische Monarchie
König Charles III. unterstützt Polizeiermittlungen zu Bruder Andrew

Der britische König Charles III. hat der Polizei seine Unterstützung zugesagt im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen seinen Bruder Andrew.

    Der britische König Charles III. sitzt nachdenklich am Tisch. Die Hände hat er vor seinem Kinn gefaltet.
    Der britische König Charles III. (dpa / picture alliance / Aaron Chown)
    Der Buckingham-Palast in London teilte mit, es sei zwar die Aufgabe von Andrew Mountbatten-Windsor, auf gegen ihn gerichtete Vorwürfe einzugehen. Sollte die Polizei jedoch auf den Palast zukommen, werde der König die Ermittlungen unterstützen.
    Die britische Polizei untersucht nach eigenen Angaben Hinweise, wonach Andrew 2010 interne Dokumente zur Handelspolitik an den verstorbenen Sexualstraftäter Epstein gegeben haben soll. Andrew war damals Gesandter der britischen Regierung für internationalen Handel.
    Diese Nachricht wurde am 09.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.