Britische Monarchie

Der Buckingham-Palast in London teilte mit, es sei zwar die Aufgabe von Andrew Mountbatten-Windsor, auf gegen ihn gerichtete Vorwürfe einzugehen. Sollte die Polizei jedoch auf den Palast zukommen, werde der König die Ermittlungen unterstützen.
Die britische Polizei untersucht nach eigenen Angaben Hinweise, wonach Andrew 2010 interne Dokumente zur Handelspolitik an den verstorbenen Sexualstraftäter Epstein gegeben haben soll. Andrew war damals Gesandter der britischen Regierung für internationalen Handel.
Diese Nachricht wurde am 09.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.