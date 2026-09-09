Der Sarg mit König Harald V. wurde von der Kathedrale in Oslo zur Festung Akershus gebracht. (Beate Oma Dahle / NTB / dpa)

Mit einem Trauerzug wurde der Sarg des Monarchen vom Königspalast zur Domkirche im Osloer Zentrum gebracht. Dort fand ein Gottesdienst statt. Anschließend wurde der Sarg zur Festung Akershus getragen, wo Harald beigesetzt wird. An der Trauerfeier nahmen Mitglieder von Königsfamilien sowie Staats- und Regierungschefs aus dem Ausland, teil, darunter Bundespräsident Steinmeier. Landesweit galt um 13 Uhr eine Schweigeminute.

Der Monarch war am 28. August im Alter von 89 Jahren gestorben. Seine Nachfolge trat sein Sohn Haakon an.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.