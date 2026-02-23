Nach Parlamentswahl

Die Parteiführer Rob Jetten (D66), Henri Bontenbal (CDA) und Dilan Yesilgoz (VVD) präsentieren ihren Koalitionsvertrag in Nieuwspoort. (picture alliance / ANP / Koen van Weel)

Am Vormittag werden die Minister von König Willem-Alexander in Den Haag vereidigt. Neuer Ministerpräsident wird der linksliberale Rob Jetten. Er ist mit 38 Jahren der bisher jüngste Regierungschef des Landes und der erste seiner Partei D66. Diese hatte die Wahl Ende Oktober knapp vor der Partei des Rechtspopulisten Geert Wilders gewonnen und bildet gemeinsam mit Christdemokraten und Rechtsliberalen eine Minderheitsregierung.

