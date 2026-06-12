US-Sanktionen

Kubs Wirtschaft leidet vor allem unter dem US-Ölembargo (imago / Joaquin Hernandez)

Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete, ist das Marineboot im Hafen der Hauptstadt Havanna eingefahren. Der Regierung aus Bogotá zufolge liefert es Lebensmittel, Medikamente, Krankenhausbedarf und Solarpanele. Die US-Regierung strebt einen ‌Machtwechsel in ​dem seit 1959 kommunistisch regierten Kuba an. Dazu blockiert sie seit Jahresbeginn auch fast alle Öllieferungen, was unter anderem zu großflächigen Stromausfällen führt. Auch sind Lebensmittel und Medikamente knapp. Die kubanische Regierung wirft Washington vor, einen Vorwand für einen militärischen Angriff zu suchen.

Sie erklärte weiter, sie arbeite an einem Maßnahmenpaket, um das Land wegen der Krise wirtschaftlich und sozial zu reformieren.

Diese Nachricht wurde am 12.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.