Südamerika

Der rechtsgerichtete Hardliner Abelardo de la Espriella wird neue Präsident Kolumbiens. (AP / dpa / Ivan Valencia)

Der rechtsgerichtete Politikneuling kommt auf 49,7 Prozent, sein Konkurrent, der linksgerichtete Senator Iván Cepeda, knapp dahinter auf 48,7. De la Espriella, der sich selbst "Der Tiger" nennt, hatte bereits die erste Wahlrunde überraschend gewonnen. Der 47-Jährige folgt damit Anfang August auf den linken Amtsinhaber Gustavo Petro, der nicht erneut antreten durfte. Trump hatte de la Espriella, der auch US-Staatsbürger ist, im Wahlkampf seine "totale Unterstützung" versichert. Der Anwalt erklärte, als Präsident werde das Militär eine Offensive mit Bombardierungen und Ausräucherungen von Koka-Plantagen führen lassen. Dafür werde er sich die Unterstützung der USA und Israels holen. - Kolumbien vollzieht mit der Wahl einen Rechtsruck. Zehn Jahre nach dem Friedensschluss mit der Guerilla-Organisation Farc sind weiterhin viele bewaffnete Gruppen im Land aktiv, darunter Abspaltungen der Farc, rechte Paramilitärs und Drogenbanden.

Diese Nachricht wurde am 22.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.