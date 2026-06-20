Durch Sparmaßnahmen verfällt vielerorts die kommunale Infrastruktur, etwa bei Straßen (Archivbild). (dpa / picture alliance / Frank May)

Laut dem Kommunalen Finanzreport der Bertelsmann Stiftung ist das der höchste Fehlbetrag in der Geschichte der Städte, Landkreise und Gemeinden. Die Gesamtverschuldung ist der Stiftung zufolge damit auf annähernd 200 Milliarden Euro gewachsen. Als Hauptursache sieht der Report hohe Ausgaben vor allem im Sozial- und Personalbereich. Zugleich machten sich die Folgen der schwachen wirtschaftlichen Entwicklung bei den Einnahmen bemerkbar. Der Report hebt hervor, dass durch Sparmaßnahmen vielerorts die Infrastruktur verfalle, etwa bei Straßen und Schulen.

Als Sofortmaßnahme wird unter anderem die Erhöhung des kommunalen Anteils an der Umsatzsteuer vorgeschlagen.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.