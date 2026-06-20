Bertelsmann Stiftung
Kommunaler Finanzreport 2025: Rekorddefizit bei Städten, Landkreisen und Gemeinden

Mit einem Defizit von fast 32 Milliarden Euro hat sich die Haushaltskrise der deutschen Kommunen im vergangenen Jahr weiter verschärft.

    Schlaglöcher in einer Straße im niedersächsischen Oderhaus.
    Durch Sparmaßnahmen verfällt vielerorts die kommunale Infrastruktur, etwa bei Straßen (Archivbild). (dpa / picture alliance / Frank May)
    Laut dem Kommunalen Finanzreport der Bertelsmann Stiftung ist das der höchste Fehlbetrag in der Geschichte der Städte, Landkreise und Gemeinden. Die Gesamtverschuldung ist der Stiftung zufolge damit auf annähernd 200 Milliarden Euro gewachsen. Als Hauptursache sieht der Report hohe Ausgaben vor allem im Sozial- und Personalbereich. Zugleich machten sich die Folgen der schwachen wirtschaftlichen Entwicklung bei den Einnahmen bemerkbar. Der Report hebt hervor, dass durch Sparmaßnahmen vielerorts die Infrastruktur verfalle, etwa bei Straßen und Schulen.
    Als Sofortmaßnahme wird unter anderem die Erhöhung des kommunalen Anteils an der Umsatzsteuer vorgeschlagen.
    Diese Nachricht wurde am 20.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.