Kommunalwahl in Niedersachsen (picture alliance / dpa / Hauke-Christian Dittrich)

Dazu kamen landesweit knapp 400 Direktwahlen für Landräte und hauptamtliche Bürgermeister. Gewählt wurden auch der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Hannover sowie der Präsident der Region Hannover.

Bis zum Nachmittag zeichnete sich eine deutlich höhere Beteiligung ab als bei der Abstimmung vor fünf Jahren. Ergebnisse werden nach Angaben der Landeswahlleitung ab dem Abend zunächst örtlich und regional ermittelt. Ein vorläufiges Landesergebnis wird voraussichtlich morgen früh vorliegen.

Stimmungstest für Land und Bund

Die Kommunalwahl gilt nicht nur als ein Stimmungstest im von Rot-Grün regierten Niedersachsen vor der nächsten Landtagswahl. Eine Woche nach dem AfD-Erfolg bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und eine Woche vor den nächsten Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin sind die Kommunalwahlen zudem ein Gradmesser, wie die AfD derzeit in einem westdeutschen Flächenland abschneidet. Bei den Kommunalwahlen 2021 in Niedersachsen hatte die AfD auf Kreisebene 4,6 Prozent erreicht.

Erste Kommunalwahl unter Ministerpräsident Lies

Die Kommunalwahlen sind auch die ersten landesweiten Wahlen, seit Olaf Lies das Amt des Ministerpräsidenten von Stephan Weil (beide SPD) im vergangenen Jahr übernommen hat. Besonders in der Landeshauptstadt könnte die Wahl Signalwirkung für die Sozialdemokraten haben. 2019 war die SPD dem Grünen-Politiker Belit Onay unterlegen – nach mehr als 70 Jahren SPD-Regentschaft in Hannover. Onay liegt auch diesmal in den Umfragen zur OB-Wahl vorn.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.