6,3 Millionen Wahlberechtigte

Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil wirbt in Isernhagen um Stimmen für die SPD bei den Kommunalwahlen in Niedersachsen. (dpa / Michael Matthey)

Rund 6,3 Millionen Menschen sind dazu aufgerufen, Bürgermeister, Landräte und Kommunalvertretungen neu zu bestimmen. Zugelassen sind 26 Parteien. Zudem treten örtliche Wählergruppen und Einzelpersonen an. In Celle trat heute unter anderem der SPD-Vorsitzende und Bundesfinanzminister Klingbeil auf. Er rief die Regierungskoalition in Berlin zum Zusammenhalt auf. Gestern hatte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst von der CDU um Stimmen für seine Partei geworben.

Die Wahllokale sind morgen von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.