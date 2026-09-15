Dobrindt (CSU)

Kommunaltagung des Bundesinnenministeriums (Kay Nietfeld / dpa)

Mit dem Geld sollten diejenigen ausgestattet und gestärkt werden, die bei einer zivilen Verteidigung vor Ort tätig würden, sagte Dobrindt in Berlin. Der CSU-Politiker äußerte sich bei der Kommunaltagung seines Ministeriums mit Vertretern von Bund, Ländern und Kommunen sowie Verbänden, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Es gehe darum, wie hauptamtliche Kräfte, aber auch die Zehntausenden von ehrenamtlichen Helfern unterstützt werden könnten, um im Bereich der zivilen Verteidigung resilienter zu werden, sagte Dobrindt. Funktionierender Bevölkerungsschutz gelinge dann, wenn alle an einem Strang zögen.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.