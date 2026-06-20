Debatte um Militärgruppe

Hintergrund ist ein Konflikt um die Benennung einer ukrainischen Militäreinheit nach der sogenannten "Aufständischen Armee" aus dem zweiten Weltkrieg, die für Massaker an der polnischen Zivilbevölkerung verantwortlich gemacht wird. Die ukrainische Regierung verurteilte den Schritt umgehend als "strategischen Fehler" und "respektlos". Polens Ministerpräsident Tusk rief zu Besonnenheit und einer Beruhigung der Gemüter auf. Zuvor allerdings hatte auch er die Umbenennung der ukrainischen Militäreinheit als Verletzung der historischen Sensibilität seines Landes kritisiert.
Der "Orden des weißen Adlers" ist die höchste Auszeichnung Polens. Selenskyj hatte sie 2023 entgegengenommen.
Diese Nachricht wurde am 20.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.