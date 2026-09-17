Der US-Kongress hat die Sanktionen gebilligt. (IMAGO / ZUMA Press Wire / IMAGO / Mehmet Eser)

Die vorgesehenen Maßnahmen richten sich gegen russische Amtsträger, Banken und die russische Schattenflotte, mit deren Schiffen Moskau internationale Ölsanktionen umgeht. So werden der russische Präsident Putin und eine Reihe von Militärvertretern mit Einreiseverboten belegt und ihre Vermögen in den USA eingefroren. Außerdem sind Zollaufschläge von bis zu 100 Prozent für Produkte aus Ländern wie China und Indien vorgesehen, die zu den fünf größten Importeuren von russischem Öl oder Erdgas zählen.

Der Gesetzentwurf ist nach dem verstorbenen Senator Lindsey Graham benannt, der ihn mehr als ein Jahr lang ausgehandelt hatte. Es wäre die ehrgeizigste Initiative zur Unterstützung der Ukraine seit der Rückkehr von Präsident Trump ins Weiße Haus. Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte für die Verabschiedung des Gesetzes geworben. Im vergangenen Monat hatte bereits der Senat zugestimmt.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.