Bundesregierung
Konjunktur in Deutschland erholt sich zu Jahresbeginn

​Die Wirtschaftslage in Deutschland hat sich verbessert.

    Kräne zur Be- und Entladung stehen im Alberthafen vor dem mit Eis bedeckten Hafenbecken.
    Die Wirtschaftslage hat sich verbessert. (picture alliance / dpa / Sebastian Kahnert)
    Aktuelle Indikatoren ⁠deuteten nach einer ⁠leichten Belebung im vierten Quartal 2025 auf eine fortgesetzte konjunkturelle Erholung zu Jahresbeginn hin, teilte das Bundeswirtschaftsministerium mit. Die Stimmung bei Unternehmen und Verbrauchern habe ⁠sich aufgehellt. ⁠
    2025 war das Bruttoinlandsprodukt ​nach zwei Minus-Jahren in Folge wieder gewachsen, und zwar um 0,2 Prozent. Für dieses Jahr rechnen die meisten Experten mit ​einem Plus von etwa einem Prozent.
    Diese Nachricht wurde am 13.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.