Bundesregierung

Aktuelle Indikatoren deuteten nach einer leichten Belebung im vierten Quartal 2025 auf eine fortgesetzte konjunkturelle Erholung zu Jahresbeginn hin, teilte das Bundeswirtschaftsministerium mit. Die Stimmung bei Unternehmen und Verbrauchern habe sich aufgehellt.
2025 war das Bruttoinlandsprodukt nach zwei Minus-Jahren in Folge wieder gewachsen, und zwar um 0,2 Prozent. Für dieses Jahr rechnen die meisten Experten mit einem Plus von etwa einem Prozent.
