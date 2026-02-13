Wahl in Bangladesch (dpa / AP / Mahmud Hossain Opu)

Man habe genügend Sitze im Parlament errungen, um alleine regieren zu können, hieß es in einem Online-Posting. Zuvor hatten bereits mehrere TV-Sender berichtet, dass die Bangladesh Nationalist Party eine große Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhalten habe. Die islamistische Partei Jamaat-e-Islami kam den Angaben zufolge auf den zweiten Platz. Die Wahlkommission des südasiatischen Landes hat bislang jedoch keine offiziellen Ergebnisse veröffentlicht.

Es waren die ersten Wahlen in Bangladesch seit dem Sturz der langjährigen Regierungschefin Scheich Hasina im Jahr 2024. Sie war nach teils gewalttätigen Massenprotesten gegen ihre Regierung ins indische Exil geflohen. Seitdem regiert ein Übergangskabinett unter Führung des Friedensnobelpreisträgers Muhammad Yunus.

Neben der Zusammensetzung des Parlaments konnten die rund 127 Millionen Wahlberechtigten auch über grundlegende politische Reformen entscheiden - unter anderem darüber, ob die Amtszeit des Regierungschefs begrenzt werden soll.

Diese Nachricht wurde am 13.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.