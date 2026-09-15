USA
Kontrollbehörde des Verteidigungsministeriums bilanziert Folgen des Iran-Kriegs

Eine US-Kontrollbehörde hat erstmals eine offizielle Bilanz der bisherigen Folgen des Kriegs mit dem Iran vorgelegt.

    Eine zerstörte Brücke in Hormozgan in der Region von Bandar Abbas im Iran.
    Die USA ziehen erstmals eine Bilanz des Iran-Kriegs und beziffern die Kosten. (picture alliance / Anadolu / Amir Hossein Khorgooei)
    Aus einem Bericht des Generalinspekteurs des Verteidigungsministeriums geht hervor, dass elf US-Soldaten im Einsatz getötet wurden. Zudem dokumentiert der Bericht Schäden an Militärstützpunkten und Fluggeräten sowie Belastungen für das US-Waffenarsenal. Besonders stark betroffen war der US-Marinestützpunkt in Bahrain. Die Streitkräfte mussten ihre Versorgung teilweise auf weiter entfernte Standorte verlagern.
    Der Krieg führte nach Angaben der Behörde außerdem zu Engpässen bei modernen Raketen- und Luftabwehrsystemen. Experten gehen davon aus, dass die Auffüllung der Bestände bis auf das Vorkriegsniveau bis zu drei Jahre dauern könnte.
    Die bisher bekannten Kriegskosten bezifferte US-Verteidigungsminister Hegseth Ende Juli auf 37,5 Milliarden US-Dollar.
    Diese Nachricht wurde am 15.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.