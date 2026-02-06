Studie zur Vermögenssteuer

Die Linkspartei fordert die Wiedereinführung einer Vermögenssteuer in Deutschland. (picture alliance / dpa)

Grundlage der Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung ist das vorgelegte Konzept der Partei. Dieses sieht einen persönlichen Freibetrag von einer Million Euro und für Unternehmen von fünf Millionen Euro vor. Darüber soll der Steuersatz für Vermögen auf bis zu fünf Prozent steigen. Ab einer Milliarde Euro soll ein Steuersatz von zwölf Prozent gelten. Zum Vermögen zählen den Plänen der Linkspartei zufolge unter anderem Immobilien und Wertpapiere. Der Autor der DIW-Studie, Bach, sprach von einem ambitionierten Konzept. Belastet würden vor allem die reichsten 0,1 Prozent der Deutschen. Er warnte zugleich davor, dass ein Teil der Betroffenen Vermögenswerte ins Ausland verlagern könnte und sich das Steueraufkommen dadurch reduziere.

Aus dem Dlf-Programm:

Diese Nachricht wurde am 07.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.