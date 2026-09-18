Volkswagen

Das Logo von VW, der Kernmarke des Volkswagenkonzerns (Julian Stratenschulte / dpa / Julian Stratenschulte)

Der Konzern rechnet nur noch mit einer operativen Umsatzrendite von einem Prozent statt bisher vier bis fünfeinhalb Prozent. Belastet wird das Ergebnis durch Sondereffekte von rund zehn Milliarden Euro. Dazu zählen vor allem eine milliardenschwere Wertberichtigung bei Porsche, Abschreibungen im China-Geschäft sowie Kosten für den Konzernumbau.

Vor allem die Marken VW und Audi bleiben hinter den Erwartungen zurück. Deshalb verschärft der Konzern seinen Sparkurs. Geplant sind unter anderem der Abbau von zusätzlich rund 50.000 Arbeitsplätzen und der Verkauf des Werks in Osnabrück.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.