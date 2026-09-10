Deutsche Bahn

Die Sanierungsarbeiten an Fernbahngleisen der DB werden länger dauern als geplant (Archivbild). (imago / Arnulf Hettrich)

Konzernchefin Palla sagte in Berlin, das Konzept der Korridorsanierung sei auf dem Prüfstand. Es werde derzeit mit dem Bundesverkehrsministerium abgestimmt und solle bald vorgestellt werden. Es gehe darum, die zeitliche Abfolge und regionale Belastungen besser zu regeln.

Bei einer Korridorsanierung werden vielbelastete Streckenabschnitte komplett gesperrt und generalüberholt. An dem Konzept gibt es viel Kritik.Unter anderem wird moniert, die Verbesserungen stünden in keinem Verhältnis zu den monatelangen Sperrungen.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.