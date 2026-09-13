Die Vorsitzende der schwedischen Sozialdemokraten, Magdalena Andersson, bei der Wahlparty der Sozialdemokraten im Stockholm Waterfront Conference Centre. (picture alliance / TT NEWS AGENCY / Jonas Ekströmer / TT)

Nach Hochrechnung des Senders SVT kommen die Mitte-Links-Parteien auf 49,1 Prozent - dazu gehören die Sozialdemokraten, die Linken, Grünen und die liberale Zentrumspartei. Das Lager des konservativen Regierungschefs Kristersson kommt gemeinsam mit den rechtspopulistischen Schwedendemokraten auf 49,3 Prozent. Welches politische Lager am Ende eine Mehrheit der 349 Sitze im schwedischen Reichstag für sich beanspruchen kann, ist somit noch unklar.

Ministerpräsident Kristersson führt derzeit eine Minderheitsregierung an, die im Parlament auf die Stimmen der Rechtspopulisten angewiesen ist. Er hatte in Aussicht gestellt, dass die Schwedendemokraten Teil seiner künftigen Regierung werden könnten. - Daher war im Falle eines Wahlsiegs des rechten Blocks eine vergleichsweise unkomplizierte Regierungsbildung erwartet worden. Sollte sich hingegen der Vorsprung der Opposition bestätigen, wird wegen teils sehr unterschiedlicher Positionen der linken Parteien mit längeren Verhandlungen gerechnet.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.