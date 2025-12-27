Kiew
Korruptionsverdacht gegen ukrainische Abgeordnete - Behörde an Durchsuchungen gehindert

In der Ukraine gibt es erneut einen Korruptionsskandal. Wie die Antikorruptionsbehörde auf Telegram mitteilte, wird gegen mehrere Parlamentsabgeordnete wegen des Verdachts der Bestechlichkeit ermittelt.

    Kiew: Abgeordnete sitzen in der Werchowna Rada, dem ukrainischen Parlament.
    Gegen mehrere Abgeordnete wird wegen des Verdachts der Bestechlichkeit ermittelt. (- / Ukrinform / dpa / -)
    Ihnen wird vorgeworfen, für ihr Abstimmungsverhalten systematisch illegale Vorteile erhalten zu haben. Die Antikorruptionsbehörde kritisierte, ihre Ermittler seien von Sicherheitskräften an der Durchsuchung von Parlamentsbüros gehindert worden.

    Mehrere Korruptionsfälle in diesem Jahr

    Ukrainische Politiker geraten immer wieder unter Korruptionsverdacht. Erst im November war Präsidialamtschef Jermak, ein enger Vertrauter von Präsident Selenskyj, wegen entsprechender Verwicklungen aus seinem Amt entlassen worden. Zuvor waren bereits mehrere Minister in einen anderen Fall verwickelt gewesen und zurückgetreten.
