Kritik an Krankenkassen-Reform

Viele Krankenhäuser in Deutschland protestieren gegen die Sparpläne von Bundesgesundheitsministerin Warken. (picture alliance / dpa / Frank Molter)

An mehreren Kliniken wurde für mehrere Stunden auf die Nebeneingänge verwiesen. Der Klinikbetrieb sollte nach Angaben der Deutschen Krankenhausgesellschaft während der Protestaktionen normal weitergehen. Dieser Form des Protests mache die Betroffenheit vor Ort deutlich , sei aber zugleich verantwortungsbewusst, weil die Versorgung der Patienten nicht eingeschränkt werde, hieß es.

Der Bundestag hat heute in Erster Lesung über die geplante Reform der gesetzlichen Krankenversicherung beraten. Oppositionsvertreter warfen Gesundheitsministerin Warken einen "Rundum-Kahlschlag" vor und sprachen von einer "Kettensägenreform". Warken verteidigte ihre Pläne als ausgewogen. Die Finanzlage der gesetzlichen Krankenkassen mache eine Reform unausweichlich, betonte die CDU-Politikerin.

Diese Nachricht wurde am 12.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.