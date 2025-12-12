Vereinigtes Königreich
Krebsbehandlung bei Charles III. zeigt gute Wirkung

Die Krebsbehandlung des britischen Königs Charles zeigt Erfolge und kann reduziert werden.

    Der britische König Charles III. sitzt nachdenklich am Tisch. Die Hände hat er vor seinem Kinn gefaltet.
    Die Krebsdiagnose trat im Zuge der Prostata-Operation auf, die beim Monarchen vor kurzem durchgeführt worden ist. Es handelt sich bei der Erkrankung aber nicht um Prostatakrebs, teilte der Buckingham Palace mit. (dpa / picture alliance / Aaron Chown)
    Das gab der Monarch am Abend in einer Videobotschaft bekannt. Gänzlich abgeschlossen sei die Therapie damit zwar nicht, sie gehe aber in eine präventive Phase, erläuterte ein Sprecher des Königs. Das Staatsoberhaupt habe "außergewöhnlich gut auf die Behandlung angesprochen". Mit der für ein Mitglied des britischen Königshauses ungewöhnlichen Offenheit will Charles auch eine Kampagne zur Früherkennung von Krebserkrankungen unterstützen.
    Diese Nachricht wurde am 13.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.