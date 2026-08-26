CIA-Chef John Ratcliffe (John McDonnell/AP/dpa)

Kreml-Sprecher Peskow sagte der "Washington Post", Ratcliffe sei zu Gesprächen "zwischen den Geheimdiensten" in die russische Hauptstadt gekommen. Ein Treffen mit Präsident Putin habe es nicht gegeben. Einzelheiten nannte Peskow nicht.

Der US-Sender CBS News und die Plattform Axios hatten über Ratcliffes Besuch berichtet. Nach Angaben von CBS News ist es seine erste bekannt gewordene Moskau-Reise. Ratcliffe hatte die Leitung des US-Auslandsgeheimdienstes im Januar des vergangenen Jahres angetreten.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.