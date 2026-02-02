In Abu Dhabi wird es diese Woche noch weitere Gespräche zwischen den USA, Russland und der Ukraine geben. (picture alliance/dpa/TASS)

Die Verhandlungen in Abu Dhabi würden am Mittwoch und Donnerstag fortgesetzt, teilte Kremlsprecher Peskow mit. Auch der ukrainische Präsident Selenskyj hatte gestern diese Termine genannt.

Am vergangenen Wochenende hatten Unterhändler Moskaus und Kiews in den Vereinigten Arabischen Emiraten erstmals direkt miteinander über einen von den USA vorgelegten Plan zur Beendigung der Kämpfe gesprochen. Ein zweites Treffen war ursprünglich für gestern angesetzt.

Im Kern geht es bei den Verhandlungen um territoriale Ansprüche Russlands. Moskau verlangt von der Ukraine, die gesamte Donbass-Region abzutreten; auch die Gebiete, die derzeit nicht vom russischen Militär kontrolliert werden. Kiew lehnt das ab.

