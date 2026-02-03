Die Regierung habe keine entsprechende Stellungnahme erhalten, sagte Kreml-Sprecher Peskow. Moskau schätze die Beziehungen zu Neu-Delhi und wolle die strategische Partnerschaft ausbauen. US-Präsident Trump hatte gestern ein Handelsabkommen angekündigt, wonach die USA ihre Zölle auf indische Waren im Gegenzug für einen Stopp der Ölimporte aus Russland von 50 auf 18 Prozent senken. Der indische Premierminister Modi bestätigte die Angaben, äußerte sich aber nicht explizit zu einem möglichen Stopp der Ölimporte.
Indien zählt zu den wichtigsten Abnehmern russischen Erdöls. Mit den Einnahmen finanziert Russland zum großen Teil seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine.
Diese Nachricht wurde am 03.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.