Nach Medienberichten kommt die Partei "Geeintes Russland" voraussichtlich auf eine Zweidrittel-Mehrheit. Zu der Wahl waren nur linientreue Parteien zugelassen. Kremlgegner bezeichneten die Abstimmung als Farce.
Erstmals wurde auch in den von Russland besetzten ukrainischen Regionen Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson abgestimmt. Laut der ukrainischen Menschenrechtsorganisation Donbas SOS wurden die Einwohner zur Teilnahme an der Wahl gedrängt.
Die EU-Kommission verurteilte die Durchführung der Wahl auf besetztem ukrainischen Territorium als völkerrechtswidrig.
Diese Nachricht wurde am 21.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.