Bereits am Wochenende fand eine Gedenkfeier zu Mladićs Ehren in Belgrad statt. (picture alliance / AP Photo / Darko Vojinovic)

Zu seiner Beerdigung in der Hauptstadt Belgrad werden tausende Menschen erwartet. Justizminister Vujic kündigte an, dass Mladić bei den Trauerfeierlichkeiten alle staatlichen Ehren zuteil werden sollen. Mladić war vor anderthalb Wochen im Alter von 84 Jahren in der niederländischen Stadt Den Haag gestorben. Er wurde 2017 vom UNO-Kriegsverbrechertribunal zu lebenslanger Haft verurteilt - wegen Gräueltaten im Bosnien-Krieg, darunter das Massaker von Srebrenica 1995.

Aus Protest gegen die staatlichen Feierlichkeiten sagte EU-Erweiterungskommissarin Kos eine Reise nach Serbien ab. Die Verherrlichung Mladićs sei unvereinbar mit den Werten der Europäischen Union, teilte sie mit. Serbien ist seit 2012 offizieller EU-Beitrittskandidat.

Diese Nachricht wurde am 07.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.