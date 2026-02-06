Kronprinzessin Mette-Marit und Haakon, Kronprinz von Norwegen (Archiv). (picture alliance/Silas Stein/dpa)

Sie bedauere ihre Freundschaft mit Epstein zutiefst, erklärte die Ehefrau von Kronprinz Haakon. Zudem bedauere sie die Situation, in die sie die königliche Familie gebracht habe. Mette-Marits Name war mindestens tausend Mal in den neuen Epstein-Akten aufgetaucht, die vor einer Woche vom US-Justizministerium freigegeben wurden. Ein von norwegischen Medien veröffentlichter mehrjähriger E-Mail-Wechsel zeigt ein vertrautes Verhältnis zwischen der Kronprinzessin und Epstein. Unter anderem bezeichnete sie ihn darin als "sehr charmant".

Die Veröffentlichungen haben das Königshaus zusätzlich in Bedrängnis gebracht. Es steht bereits wegen des Vergewaltigungsprozesses gegen Mette-Marits Sohn unter Druck. In Umfragen äußerten zuletzt immer mehr Norweger die Meinung, dass Mette-Marit nicht Königin werden solle.

