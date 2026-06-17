Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit hat eine neue Lunge bekommen. Sie trat zuletzt mit einer Atemhilfe in der Öffentlichkeit auf. (picture alliance / Royal Press Europe / Albert Nieboer)

Die 52-jährige Ehefrau von Kronprinz Haakon, dem norwegischen Thronfolger, hat im Jahr 2018 die Diagnose Lungenfibrose erhalten, Dabei handelt es sich um eine chronische Erkrankung, die zu Vernarbungen im Lungengewebe und damit zu einer verminderten Sauerstoffaufnahme führt.

Das Universitätsklinikum Oslo hatte Anfang Juni bekannt gegeben, man habe Mette-Marit auf die Warteliste für eine Lungentransplantation gesetzt, nachdem sich ihr Gesundheitszustand deutlich verschlechtert hatte. Ohne die Operation hätte sie voraussichtlich nur noch ein Jahr zu leben gehabt.

Norwegens Ministerpräsident Støre hatte die Kronprinzessin für ihre Offenheit im Umgang mit ihrer Erkrankung gelobt. Er sagte, dies könne anderen Betroffenen mit ähnlichen Problemen helfen.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.