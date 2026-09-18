In Kuba gab es erneut einen Stromausfall. (AFP / YAMIL LAGE)

Die Stromversorgung sei komplett abgeschaltet worden, erklärte das Energieministerium. Gründe dafür nannte es nicht.

Im kubanischen Stromnetz kommt es wegen der veralteten Technik immer wieder zu Pannen. Eine im Januar von den USA verhängte Ölblockade hat zudem zu einer Unterbrechung der Treibstofflieferungen für Kraftwerke geführt. Das Land steckt in seiner schwersten Wirtschaftskrise seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.