Nach Druck aus den USA

Kubas Präsident Díaz-Canel (Archivbild) (ACN7 Ariel Ley Royero)

Weitere Wirtschaftssektoren würden für Privatunternehmen geöffnet und das Genehmigungsverfahren für neue Unternehmen vereinfacht, teilte der kubanische Präsident Díaz-Canel in einer Fernsehansprache mit. Wann genau die Maßnahmen greifen sollen, sagte er nicht. Das Politbüro der Kommunistischen Partei und die Nationalversammlung Kubas müssten die Reform noch billigen.

Die US-Regierung hat in den vergangenen Monaten mit einer Reihe von Sanktionen den wirtschaftlichen Druck auf das sozialistisch regierte Kuba deutlich erhöht. Washington will dadurch politische und wirtschaftliche Reformen auf der Insel forcieren.

Im Jahr 2021 waren in Kuba waren private Unternehmen zugelassen worden, die bis zu 100 Personen beschäftigen dürfen. Seit Februar ist es ihnen erlaubt, Treibstoff zu importieren, ein Bereich, der zuvor ausschließlich vom Staat kontrolliert wurde.

Diese Nachricht wurde am 13.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.