Der kubanische Ministerpräsident Marrero (Archiv) (IMAGO / Xinhua / IMAGO / Hua Jin¡¤aiernandesi)

Ministerpräsident Marrero stellte Parlament von Havanna einen 176 Maßnahmen umfassenden Plan vor. Darin vorgesehen sind etwa die Zulassung privater Immobilienprojekte, der Zugang privater Banken zum Finanzsektor und die Umwandlung von Staatsbetrieben in private Unternehmen. Es handelt sich nach Angaben der kubanischen Regierung um die größten Veränderungen seit der Revolution von 1959 unter Fidel Castro. Am Sozialismus will Kuba aber festhalten.

Die Abkehr von Teilen der Planwirtschaft geschieht auf Druck der USA, die zahlreiche Sanktionen gegen Kuba verhängt haben. Der Karibikstaat befindet sich in einer schweren Wirtschaftskrise.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.