Russischer Angriffskrieg

Wie die Internationale Atomenergiebehörde mitteilte, blieb der betroffene Reaktor in Betrieb, es brach kein Feuer aus. Weder die Ukraine noch Russland äußerten sich zu dem Vorfall.
Russische Streitkräfte griffen nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau zwei Frachtschiffe und einen Tanker in der ukrainischen Hafenstadt Odessa, bei Piwdennyj und im Schwarzen Meer an. Aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew kamen am frühen Abend Meldungen von Explosionen.
Die russische Flugabwehr teilte mit, sie habe 629 ukrainische Drohnen unschädlich gemacht. Diese seien unter anderem über der annektierten ukrainischen Halbinsel Krim abgefangen worden.
Diese Nachricht wurde am 19.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.