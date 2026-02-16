Kunstbiennale 2026

Henrike Naumann (picture alliance / dpa / dpa-Zentralbild / Claudia Drescher)

Demnach starb die 1984 in Zwickau geborene Künstlerin nach einer Krebserkrankung in Berlin. Das für den Deutschen Pavillon zuständige Institut für Auslandsbeziehungen erklärte, Naumanns Tod hinterlasse eine schmerzhafte Lücke. "Mit ihr verlieren wir nicht nur eine bedeutende Vertreterin der deutschen Gegenwartskunst, sondern auch eine warmherzige, wache und hoch engagierte Persönlichkeit."

Naumann und die vietnamesisch-deutsche Künstlerin Sung Tieu waren im vergangenen Jahr als Gestalterinnen des Deutschen Pavillons ausgewählt worden. Die Kunstbiennale ist vom 9. Mai bis 22. November geplant und gilt neben der documenta in Kassel als wichtigste Präsentation zeitgenössischer Kunst.

In ihrer künstlerischen Arbeit hatte Naumann Möbel und Design benutzt, um über Gesellschaft und Politik zu sprechen. Dafür war sie vielfach ausgezeichnet und mit Ausstellungen auf der ganzen Welt geehrt worden.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.