Kulturstaatsminister Weimer spricht sich für Restitutionsgesetz aus - Rückgabe von Raubgut "Frage der Moral"

Kulturstaatsminister Weimer hat ein Gesetz zur Rückgabe von Raubgut aus NS- und Kolonialzeiten angekündigt. Die ersten Entwürfe für ein sogenanntes Restitutionsgesetz seien in Arbeit, sagte Weimer im "Interview der Woche" des Deutschlandfunks. Er wünsche sich eine Verabschiedung noch in dieser Legislaturperiode.

    Wolfram Weimer trägt ein weißes Hemd, blaues Sakko und schaut freundlich zur Seite.
    Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)
    Es sei an der Zeit, die vielen offenen Fälle mit einem Rahmengesetz zu klären, betonte Weimer. Was geraubt worden sei, müsse ohne Umstände zurückgegeben werden. Das sei eine Frage der Moral.
    Weimer sprach sich auch für eine gründliche Provenienzforschung aus. Bei den vielen strittigen Fällen brauche es eine wissenschaftliche Einordnung. Man müsse sorgsam und verantwortungsvoll hinschauen, was rechtmäßig erworben sei.

    Diese Nachricht wurde am 13.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.