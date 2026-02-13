"Interview der Woche"

Es sei an der Zeit, die vielen offenen Fälle mit einem Rahmengesetz zu klären, betonte Weimer. Was geraubt worden sei, müsse ohne Umstände zurückgegeben werden. Das sei eine Frage der Moral.
Weimer sprach sich auch für eine gründliche Provenienzforschung aus. Bei den vielen strittigen Fällen brauche es eine wissenschaftliche Einordnung. Man müsse sorgsam und verantwortungsvoll hinschauen, was rechtmäßig erworben sei.
