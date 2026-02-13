"Interview der Woche"

Kulturstaatsminister Weimer spricht sich für Restitutionsgesetz aus - Rückgabe von Raubgut "Frage der Moral"

Kulturstaatsminister Weimer hat ein Gesetz zur Rückgabe von Raubgut aus NS- und Kolonialzeiten angekündigt. Die ersten Entwürfe für ein sogenanntes Restitutionsgesetz seien in Arbeit, sagte Weimer im "Interview der Woche" des Deutschlandfunks. Er wünsche sich eine Verabschiedung noch in dieser Legislaturperiode.