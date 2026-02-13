"Interview der Woche"

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Es sei an der Zeit für ein Rahmengesetz, um die vielen offenen Fälle zu klären, betonte Weimer. Was geraubt worden sei, müsse ohne Umstände zurückgegeben werden. Das sei eine Frage der Moral. Weimer sprach sich auch für eine gründliche Provenienzforschung aus. Bei den vielen strittigen Fällen brauche es eine wissenschaftliche Einordnung. Man müsse sorgsam und verantwortungsvoll hinschauen, was rechtmäßig erworben sei.

Weimer kündigt Konzept zur Erinnerung an Kolonialismus an

Besonders wichtig seien ihm die so genannten "Human Remains", betonte Weimer. Das sind menschliche Überreste, die in der Kolonialzeit oft unter gewaltsamen Umständen nach Deutschland verschleppt wurden. Hier müsse nicht nur katalogisiert, sondern es müssten auch Rückgabeangebote gemacht werden. Weimer fügte hinzu, Deutschland brauche einen Ort der Erinnerung an die Kolonialverbrechen. Der Kulturstaatsminister kündigte ein Konzept der Bundesregierung zur Erinnerung an den deutschen Kolonialismus an.

Mehr kommerziell erfolgreiche Filme aus Deutschland

Mit Blick auf die deutsche Filmbranche forderte Weimer mehr kommerzielle Produktionen. Die Politik habe jetzt geliefert, nun sei die deutsche Filmwirtschaft dran, "starke Filme" zu machen. Das Publikum brauche weniger "kulturelle Selbstbespiegelung", sondern mehr Blockbuster. Das habe auch eine demokratische Dimension: Es müssten Filme auch für jene entstehen, die sie finanzierten.

Musikverlage in die Pflicht nehmen

In der Musikbranche will Weimer sich mit dem Thema Streaming auseinandersetzen. Er werde in den kommenden Monaten einen Runden Tisch veranstalten, um die Lage für Kreative in der Musikindustrie zu verbessern und Musikverlage in die Pflicht zu nehmen. Streamingdienste schließen ihre Verträge meist mit den Verlagen ab und nicht mit den Künstlern selbst. Wörtlich sagte Weimer: "Wir haben es hier mit einem Kartell zu tun." Die Labels nutzten die Situation für sich aus. Wenn es dort keine Verbesserung gebe, drohte Weimer mit einem Gesetz, das dies regelt.

Programmhinweis

Diese Nachricht wurde am 14.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.