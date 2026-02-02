Einer der Drehbuch-Autoren des Oscar-nominierten iranischen Dramas "It Was Just an Accident": Mehdi Mahmoudian (picture alliance / Shota Mizuno)

Weimer erklärte, die Festnahme sei kein Einzelfall, sondern Teil eines Systems, das kritische Stimmen gezielt zum Schweigen bringen wolle. Mahmoudian müsse freigelassen werden, denn Kunst sei kein Verbrechen.

Der iranische Autor war am Drehbuch von "Ein einfacher Unfall" beteiligt. Der Film gewann im vergangenen Jahr die Goldene Palme bei den Filmfestspielen in Cannes und ist aktuell in den Kategorien "bestes Original-Drehbuch" und "bester internationaler Film" für den Oscar nominiert.

Nach Angaben der Bundesregierung wurde Mahmoudian am Wochenende festgenommen. Er hatte kurz zuvor eine Erklärung unterzeichnet, in der das gewaltsame Vorgehen des iranischen Regimes gegen Demonstranten sowie die politische Führung kritisiert wurden.

