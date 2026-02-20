Seltene Schale

Blick in den Innenhof des Dresdner Zwingers - erneut sind Kunstschätze im Vidier von Kriminellen. (picture alliance / Robert Michael)

Wie die "Bild"-Zeitung berichtete, haben es Diebe auf wertvolle Objekte der berühmten Porzellansammlung der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) im Zwinger abgesehen. Dazu habe Hinweise von ausländischen Sicherheitsbehörden gegeben. Demnach sei der Diebstahl einer chinesischen Drachenvase und einer mehr als 1.000 Jahre alte Ru-Schale aus China geplant. Die Versteigerung einer vergleichbaren Schale hatte demnach 2017 beim Auktionshaus Sotheby’s 37,7 Millionen Dollar erbracht. Laut "Bild" wurden die gefährdeten Stücke aus der Sammlung entfernt und in Sicherheit gebracht. Das Gebäude stehe nun rund um die Uhr unter Polizeischutz, hieß es.

Am 21. Januar hatte es einen Cyberangriff auf die digitale Infrastruktur der SKD gegeben. Deshalb wurde eine Sonderkommission eingerichtet. Aus ermittlungstaktischen Gründen geben derzeit die Ermittler keine weitere Auskunft. Ob die Hinweise auf den möglichen Diebstahl im Zusammenhang mit dem Cyberangriff, sei noch unklar.

Der Angriff hatte das Museumsnetzwerk lahmgelegt. Betroffen waren den damaligen Angaben zufolge weite Teile der digitalen Infrastruktur, der Onlineshop und der Besucherservice, nicht jedoch das Sicherheitssystem.

Spektakulärer Einbruch in Grünem Gewölbe

Vor mehr als sechs Jahren hatte ein spektakulärer Einbruch in das berühmte Schatzkammermuseum für Aufsehen gesorgt. Am 25. November 2019 erbeuteten die Täter 21 Schmuckstücke aus Diamanten und Brillanten und verursachten zudem mehr als eine Million Euro Schaden im "Günen gewölbe". Ein Teil der Beute fehlt noch immer. Fünf Männer wurden im Mai 2023 zu mehrjährigen Freiheitsstrafen verurteilt.

Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden sind ein Verbund von 15 Museen. Dazu gehören unter anderem die Gemäldegalerie Alte Meister im Zwinger sowie die Galerie Neue Meister im Albertinum und das Grüne Gewölbe im Dresdner Residenzschloss.

Diese Nachricht wurde am 20.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.