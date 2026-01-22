Nordsyrien

Die Stadt Kobane im Norden Syriens (Archivbild) (AFP / DELIL SOULEIMAN)

Der Repräsentant der kurdischen Selbstverwaltung von Nord- und Nordostsyrien, Issa, sprach von einer katastrophalen Situation. Die Gemüsemärkte seien leer, Bäckereien geschlossen und medizinische Vorräte gingen zur Neige. Zudem gebe es kaum Internet. Auch die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien warnte vor einer akuten Versorgungskrise. Nach ihren Angaben haben in Kobane auch zahlreiche Familien aus umliegenden Dörfern Schutz gesucht, die vor den heranrückenden Regierungstruppen geflohen seien.

Die Stadt liegt unweit der Grenze zur Türkei und wird überwiegend von der kurdisch geführten SDF-Miliz kontrolliert. Die kurdischen Kräfte hatten zuletzt mit der Übergangsregierung erneut einen Waffenstillstand vereinbart. Beide Seiten werfen sich jedoch weiterhin Verstöße vor. Die Regierung unter Interimspräsident Al-Scharaa will alle Gebiete Syriens unter eine Zentralregierung stellen.

