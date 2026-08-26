Maslum Abdi (Mitte), Militärführer der von Kurden geführten SDF, zusammen mit Syriens Interimsaußenminister Assad al-Schaibani (rechts) im Volkspalast in Damaskus (AFP / BAKR ALKASEM)

In einer im Fernsehen übertragenen Rede erklärte Abdi, der Einsatz der SDF sei beendet - sie würden als Streitmacht aufgelöst. Erst vor wenigen Tagen hatte er mitgeteilt, dass die Integration der kurdischen Selbstverwaltung in die neuen staatlichen Institutionen Syriens abgeschlossen sei.

Die Auflösung der SDF folgt auf ein Abkommen, das die Kämpfer im Januar mit der Regierung des Übergangspräsidenten al-Scharaa geschlossen hatten. Zuvor hatte es monatelang immer wieder Gefechte gegeben. Das Abkommen sieht vor, die Kurdenverwaltung in den syrischen Staatsapparat einzugliedern und syrische Sicherheitskräfte in von Kurden bewohnten Städten zu stationieren. Im Gegenzug sollen den syrischen Kurden Minderheitenrechte gewährt werden.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.