Damit endet eine mehr als einjährige politische Hängepartie. Für das neue Kabinett stimmten 66 der 120 Abgeordneten. Zu den vordringlichsten Aufgaben der Regierung gehören die Verabschiedung des Haushalts für 2026 und die Sicherung internationaler Kredite sowie Hilfspakete im Wert von Hunderten Millionen Euro.
Kurtis Selbstbestimmungs-Partei hatte bei den vorgezogenen Wahlen im Dezember die meisten Stimmen geholt. Bei der vorherigen Wahl im Februar 2025 waren alle Versuche zur Regierungsbildung gescheitert.
Diese Nachricht wurde am 12.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.