Dublin
Kushner: Europäer sollen bei nächsten Ukraine-Gesprächen dabei sein

Der russische Präsident Putin ist nach Angaben der USA bereit, Europa bei künftigen Ukraine-Friedensgesprächen mit einzubeziehen. Der US-Sondergesandte Kushner teilte in Dublin mit, man gehe davon aus, in Kürze den Zeitplan und weitere Einzelheiten bekanntgeben zu können.

    Die US-Sonderbeauftragten Steve Witkoff (rechts) und Jared Kushner, der Schwiegersohn von US-Präsident Trump (links), sowie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprechen auf dem Flughafen in Dublin mit den Medien.
    Witkoff und Kushner treffen Selenskyj in Dublin (AP / dpa / Peter Morrison)
    Es gebe weiterhin erhebliche Differenzen zwischen den Positionen Russlands und der Ukraine, doch die erzielten Fortschritte stimmten zuversichtlich. Kushner zufolge arbeiten die USA zudem an dem bislang größten Gefangenenaustausch im ‌Krieg zwischen Russland ⁠und der Ukraine.
    Die beiden amerikanischen Unterhändler Witkoff und Kushner waren mit Putin in Moskau zusammengekommen. Anschließend trafen sie sich mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Dublin. Selenskyj sagte im Anschluss, er hoffe, dass es nun zu Verhandlungen über eine Waffenruhe komme. Vorangegangen waren die zweitägigen, von den USA vermittelten Gespräche zwischen Russland und der Ukraine in Abu Dhabi.
    Heute kommen die Staats- ⁠und Regierungschefs der Europäischen Union in Dublin zu einem informellen Gipfel zusammen. Angesichts der jüngsten Entwicklungen wird erwartet, dass der Ukraine-Krieg die Agenda dominiert.
    Diese Nachricht wurde am 13.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.