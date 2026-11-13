Witkoff und Kushner treffen Selenskyj in Dublin (AP / dpa / Peter Morrison)

Es gebe weiterhin erhebliche Differenzen zwischen den Positionen Russlands und der Ukraine, doch die erzielten Fortschritte stimmten zuversichtlich. Kushner zufolge arbeiten die USA zudem an dem bislang größten Gefangenenaustausch im ‌Krieg zwischen Russland ⁠und der Ukraine.

Die beiden amerikanischen Unterhändler Witkoff und Kushner waren mit Putin in Moskau zusammengekommen. Anschließend trafen sie sich mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Dublin. Selenskyj sagte im Anschluss, er hoffe, dass es nun zu Verhandlungen über eine Waffenruhe komme. Vorangegangen waren die zweitägigen, von den USA vermittelten Gespräche zwischen Russland und der Ukraine in Abu Dhabi.

Heute kommen die Staats- ⁠und Regierungschefs der Europäischen Union in Dublin zu einem informellen Gipfel zusammen. Angesichts der jüngsten Entwicklungen wird erwartet, dass der Ukraine-Krieg die Agenda dominiert.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.