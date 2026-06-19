Labour-Wahlkampf in Großbritannien (AP / dpa / Ian Hodgson)

Burnham gewann die Nachwahl in einem Wahlkreis nahe Manchester um einen Sitz im Parlament. Damit kann er für den Parteivorsitz kandidieren und so Starmer als Premier abzulösen. Burnham ist derzeit Bürgermeister von Manchester und ein Kritiker Starmers. Der Premierminister steht vor allem seit der Niederlage seiner Partei bei den Kommunalwahlen im Mai unter zunehmenden Druck. Mehrere Minister traten bereits zurück.

Eine Urabstimmung unter den Labour-Mitgliedern Wochen oder Monate dauern. Neben Burnham gilt auch der zurückgetretene Gesundheitsminister Streeting als möglicher Herausforderer Starmers.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.