Nach Verzögerungen

In einem Brief an Bahn-Chefin Palla forderten die Regierungschefs von Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Schleswig-Holstein bis zum 2. März einen konkreten Zeitplan für die Sanierungsarbeiten. Etwaige Mehrkosten für den Schienenersatzverkehr dürften weder den Ländern, noch den Kommunen oder den Fahrgästen auferlegt werden, heißt es. Zahlen solle ausschließlich die Bahn.
Die geplante Fertigstellung der Streckensanierung verzögert sich nach Angaben des Unternehmens wegen des Winterwetters.
Diese Nachricht wurde am 18.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.