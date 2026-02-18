Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde (AFP / WOJTEK RADWANSKI)

Das meldet die "Financial Times". Lagarde habe sich zwar noch nicht auf einen genauen Zeitpunkt festgelegt. Sie habe aber vor, ihren Posten vor der für April 2027 geplanten französischen Präsidentschaftswahl zu räumen. Lagardes Amtszeit endet regulär im Oktober nächsten Jahres.

Weiter heißt es, mit einem früheren Ausscheiden wolle sie Frankreichs Präsident Macron und Bundeskanzler Merz die Gelegenheit geben, eine neue Spitze für die Europäische Zentralbank zu finden. Macron darf 2027 nach zwei Amtszeiten nicht erneut antreten.

Ökonomen nannten den Bericht plausibel. ‌Ein früheres Ausscheiden Lagardes mindere das Risiko, dass es bei künftigen Personalentscheidungen zu einer Hängepartie kommen könnte, falls ein möglicherweise von Rechtspopulisten geführtes Frankreich Entscheidungen blockieren sollte.

Ein EZB-Sprecher sagte der Nachrichtenagentur Reuters, Lagarde habe keine Entscheidung ⁠über ⁠das Ende ihrer Amtszeit getroffen.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.