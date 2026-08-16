Brand im Hohen Venn

Historische Altstadt von Monschau (picture alliance / Zoonar / Alexander Ludwig)

Die Flammen befänden sich nur noch etwa drei Kilometer von der deutschen Grenze entfernt, teilte die Stadt in der Nacht auf ihrer Webseite mit. Die Feuerwehr befinde sich in Vollalarm. Mehrere Stadtteilte sollten sich auf eine Evakuierung vorbereiten. Monschau mit seiner historischen Altstadt ist täglich auch Reiseziel Tausender Touristen. In Belgien wurden wegen des Waldbrands rund 600 Menschen angewiesen, ihre Häuser zu verlassen. Die belgischen Behörden erklärten, der Waldbrand habe bereits 2.700 Hektar Vegetation vernichtet.

Bei der Bekämpfung eines Waldbrands im Landkreis Düren meldete die Feuerwehr unterdessen Erfolge. Im Ort Hürtgenwald-Gey durften rund 1.800 Bewohner in ihre Häuser zurück. Die Flammen waren zuvor bis auf 250 Meter an Grundstücke herangerückt. Auch in einem Waldgebiet im Landkreis Aschaffenburg brennt es. Nach Angaben der Feuerwehr breiten sich die Flammen aber nicht weiter aus.

Diese Nachricht wurde am 16.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.