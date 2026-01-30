Man verurteile den erneuten Anstieg der Gewalt auf das Schärfste, heißt es in einer einstimmig angenommenen Resolution. Verwiesen wurde auf sexuelle Gewalt gegen Frauen, Männer und Kinder sowie Menschenhandel und Tötungen. Der Sicherheitsrat verlängerte die politische Mission der Vereinten Nationen in Haiti um ein weiteres Jahr.
Nach der Ermordung von Präsident Moïse im Jahr 2021 haben Verbrecherbanden in dem Karibikstaat an Macht gewonnen. Einem 2024 eingesetzten sogenannten Übergangsrat gelang es bisher nicht, die Sicherheitslage zu verbessern.
