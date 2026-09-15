"Gen-Z-Mafia"
Lagebild des BKA: Organisierte Kriminalität verändert Erscheinungsbild - weniger Abschottung, mehr Inszenierung

Das Erscheinungsbild der Organisierten Kriminalität in Deutschland hat sich nach Einschätzung des Bundeskriminalamtes verändert. In der Pressemitteilung zum neuen Bundeslagebild heißt es, lange Zeit sei die Abschottung ein Kennzeichen gewesen.

    Beschlagnahmte Euroscheine liegen in Bündeln auf einem Tisch.
    Beschlagnahmte Euroscheine - Hinter Geldwäsche steckt häufig die organisierte Kriminalität. (Imago / Global Images / Pedro Correia)
    Heute dagegen inszenierten vor allem jüngere kriminelle Akteure in den Sozialen Medien Macht, Status und Gewalt. Kriminelle Leistungen würden zunehmend gezielt angeboten. Das Spektrum reiche von Logistik und Waffen über Geldwäsche bis hin zur Rekrutierung für Gewalttaten. Unter den angeheuerten Tätern seien teils sogar 13-Jährige. BKA-Präsident Münch sagte, kriminelle Netzwerke agierten heute viel stärker digital vernetzt, international und arbeitsteilig.
    Den Angaben zufolge wurden 2025 bundesweit mehr als 680 Ermittlungsverfahren mit knapp 8.000 Tatverdächtigen geführt - so viele wie seit fünf Jahren nicht mehr. Die Zahl der vollendeten Tötungsdelikte lag bei 20. Im Vorjahr waren es 13.
    Diese Nachricht wurde am 15.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.